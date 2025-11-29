Дубль Їлдиза приніс Ювентусу перемогу над Кальярі
Туринці здобули вольові три очки у матчі Серії А
близько 13 годин тому
У 13-му турі італійської Серії А Ювентус здобув вольову перемогу над Кальярі з рахунком 2:1 у доволі насиченому подіями матчі.
Гості відкрили рахунок на 26-й хвилині зусиллями Себастьяно Еспозіто, але вже за хвилину туринці відповіли точним ударом Їлдиза, який відновив паритет. Наприкінці першого тайму гравець збірної Туреччини оформив дубль, забивши на в компенсований час і вивівши Юве вперед.
У другому таймі Ювентус, який загалом завдав близько півтора десятка ударів по воротах суперника, контролював гру й не дозволив Кальярі зрівняти рахунок. Підопічні Лучано Спаллетті впевнено довівши матч до перемоги.
Ювентус набрав 23 очки і впритул наблизився до Комо у турнірній таблиці в боротьбі за єврокубки.
Серія А, 13-й тур
Ювентус – Кальярі 2:1
Голи: Їлдиз, 27, 45+1 – Себастьяно Еспозіто, 26
Ювентус: Перін, Калулу, Келлі, Коопмейнерс, МакКенні, Локателлі, К. Тюрам (Міретті 70), Костич (Камб'язо 46), Консейсау (Кабал 85), Йілдіз (Опенда 85), Влахович (Девід 31)
Кальярі: Капріле, Дзаппа, Оберт (Ідрісі 53), Луперто, Палестра, Дейола, Адопо (Гаетано 81), Літета (Праті 53), Фолоруншо (Кілічсой 81), С. Еспозіто (Фелічі 70), Борреллі
Попередження: Камб'язо 83 – Оберт 39, Фолоруншо 63, Фелічі 81, Праті 82, Дейола 90+3
