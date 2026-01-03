Сергій Разумовський

У 18-му турі іспанської Ла Ліги Барселона на виїзді вирвала перемогу над Еспаньйолом.

У каталонському дербі до самого кінця матчу фаворит ніяк не міг відкрити рахунок. Господарі довго тримали оборону, і здавалося, що поєдинок так і завершиться без голів.

Розв’язка настала в заключні хвилини: на 86-й Дані Ольмо нарешті пробив захист Еспаньйола й вивів Барселону вперед, а Роберт Левандовскі закріпив перемогу другим м’ячем – 0:2. Цікаво, що два асисти оформив Фермін Лопес.

Барселона набрала 49 очок у турнірній таблиці й відірвалася від Реала на сім балів. Проте у мадридців є матч у запасі. Еспаньйол (33) – п’ятий.

Ла Ліга, 18-й тур

Еспаньйол – Барселона 0:2

Голи: Ольмо, 86, Левандовскі, 90

Еспаньйол: Дмітрович, Ель-Хілалі, Калеро, Кабрера, Ромеро, Долан (Терратс, 83), Лосано, Гонсалес, Мілья (Пуадо, 83), Фернандес (К. Гарсія, 75), Еспосіто (Хофре, 60).

Барселона: Х. Гарсія, Кунде, Кубарсі, Мартін (Педрі, 65), Бальде, Е. Гарсія, де Йонг, Рашфорд (Лопес, 46), Ямаль, Торрес (Левандовскі, 64), Рафінья (Ольмо, 65).

Попередження: Лосано, 77.

