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Два багаторічних лідери «Зорі» вирішили покинути клуб

Луганці втратять двох ветеранів
Футбол Українська Прем'єр-ліга
15:53
Два багаторічних лідери «Зорі» вирішили покинути клуб
Дмитро Хомченовський і Віталій Вернидуб

Два ветерани «Зорі» покинуть клуб. Мова про захисника Віталія Вернидуба і хавбека Дмитра Хомченовського.

Термін дії контрактів футболістів спливає 30 червня. Швидше за все, гравців не влаштували умови нових угод.

34-річний оборонець виступав за луганців з 2012 по 2015 роки і з 2018-го. 32-річний півзахисник після гри за клуб з 2011 по 2015 роки також повернувся в команду в 2018-му.

Раніше стало відомо, що «Зоря» з новим тренером почне передсезонний збір у Польщі.

Сергій Стаднюк
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