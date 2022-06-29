Два багаторічних лідери «Зорі» вирішили покинути клуб

Мисливці на гігантських лобстерів
30 червня 16:05
Два ветерани «Зорі» покинуть клуб. Мова про захисника Віталія Вернидуба і хавбека Дмитра Хомченовського.
Термін дії контрактів футболістів спливає 30 червня. Швидше за все, гравців не влаштували умови нових угод.
34-річний оборонець виступав за луганців з 2012 по 2015 роки і з 2018-го. 32-річний півзахисник після гри за клуб з 2011 по 2015 роки також повернувся в команду в 2018-му.
Раніше стало відомо, що «Зоря» з новим тренером почне передсезонний збір у Польщі.
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