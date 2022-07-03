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Два екс-гравця збірної України зіграють в матчі легенд «Спартака» і «Зеніта»

Тимощук і Співак йдуть за російським кораблем
Футбол У світі
11:54
Два екс-гравця збірної України зіграють в матчі легенд «Спартака» і «Зеніта»

Екс-гравці збірної України Анатолій Тимощук і Олександр Співак візьмуть участь в матчі легенд «Спартака» і «Зеніту», який відбудеться 8 - го липня.

Обидва екс - футболіста зіграють за «Зеніт». Тимощук зіграв 144 матчі за збірну України, а Співак – 3.

Співак, як і Тимощук, не висловив свою позицію з приводу війни в Україні, обидва залишаються в росії.

Раніше в мережу потрапили фото, як Тимощук продовжує веселитися, Поки сотні українців гинуть від рашистиских ракетних ударів.

Джерело: sport.ua Петро Приходько
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Теги

Анатолий Тимощук Зеніт Спартак Москва

Коментарі 1

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3 липня 2022р. 12:08
уё6ки
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