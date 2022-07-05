Шевчук: «Луческу– лідер, який об'єднав «Динамо» під час війни»
Два легіонера в старті. Склад «Динамо» на гру з «Янг Бойз»
Матч розпочнеться о 19:30
Став відомий стартовий склад київського «Динамо» на товариський матч з «Янг Бойз».
«Динамо»: Хован – Кендзера, Забарний, Попов, Караваєв – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльскій, Вербич – Бесєдін.
запасні: Бойко, Нещерет, Овчаренко, Біль, Бурда, Шепелєв, Ванат, Яцик, Супряга, Андрієвський, Гармаш, Кравченко, Тімчик, В.Волошін, Сирота, Дубінчак, Антюх.
Гра розпочнеться о 19:30.
Раніше стало відомо, що «Динамо» хоче провести всі матчі УПЛ в Україні.
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