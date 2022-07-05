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Два легіонера в старті. Склад «Динамо» на гру з «Янг Бойз»

Матч розпочнеться о 19:30
Футбол Українська Прем'єр-ліга
19:24
Два легіонера в старті. Склад «Динамо» на гру з «Янг Бойз»

Став відомий стартовий склад київського «Динамо» на товариський матч з «Янг Бойз».

«Динамо»: Хован – Кендзера, Забарний, Попов, Караваєв – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльскій, Вербич – Бесєдін.

запасні: Бойко, Нещерет, Овчаренко, Біль, Бурда, Шепелєв, Ванат, Яцик, Супряга, Андрієвський, Гармаш, Кравченко, Тімчик, В.Волошін, Сирота, Дубінчак, Антюх.

Гра розпочнеться о 19:30.

Раніше стало відомо, що «Динамо» хоче провести всі матчі УПЛ в Україні.

Петро Приходько
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Теги

Динамо Київ

Коментарі 1

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5 липня 2022р. 20:43
Динамо  сегодня выглядит  после  первого тайма на  уровне   РУХА.  Впечатление,  у  них на  ногах гири,  Даже Бущан  затягивает  с  вводом  мяча.  Атак  нет.  Правый  фланг    отстает  без  привычного  защитника  Караваева  ... Игра  без  цели  и  смысла.
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