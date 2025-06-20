Павло Василенко

Джейдон Санчо нещодавно розлучився з Челсі і повернувся до Манчестер Юнайтед. Журналіст Джанлука Ді Марціо повідомив, що вінгера хочуть отримати два великі клуби.

Минулого літа для гравця не знайшлося місця на «Олд Траффорд». Рішенням стала оренда у Челсі. Там Санчо показав непогані результати, але не завжди знаходив місце у стартовому складі.

Після виходу синіх до Ліги чемпіонів набув чинності пункт, який зобов'язує лондонців викупити вінгера. Однак гравцю не вдалося домовитись з клубом про умови контракту.

Челсі довелося заплатити штраф після того, як угоду було розірвано, і Санчо повернувся до Манчестера. Проте очікується, що незабаром знову покине клуб.

Як повідомляє Ді Марціо, гравцем цікавляться два італійські гранди. Йдеться про Наполі та Ювентус, які вже розпочали переговори.

Наполі веде переговори із самим гравцем. Переконати Санчо в проекті може бути абсолютно вирішальним.

Однак Ювентус підійшов до цього питання інакше. Спочатку вона звернулася в Манчестер Юнайтед, бажаючи дізнатися про вимоги «червоних дияволів».

Санчо зіграв 41 офіційний матч за Челсі у сезоні 2024/25, забивши п'ять м'ячів і віддавши 10 результативних передач. Transfermarkt оцінює його у 28 мільйонів євро.