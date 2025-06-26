У завершальному турі групи Е клубного чемпіонату світу 2025 року відбулися два ключові поєдинки, які визначили учасників плей-оф турніру.

На стадіоні Люмен Філд у Сіетлі Інтер здобув впевнену перемогу над аргентинським Рівер Плейтом з рахунком 2:0. Перший м'яч був забитий на 72-й хвилині Франческо Піо Еспозіто після передачі Петра Сучича, а вже у компенсований час крапку у грі поставив Алессандро Бастоні.

Вирішальним моментом стало вилучення захисника Рівер Плейта Лукаса Мартінеса, який на 66-й хвилині грубо збив Генріха Мхітаряна. Суддя розцінив це як фол останньої надії та показав червону картку. Наприкінці зустрічі, на 90+6-й хвилині, другу жовту і, відповідно, червону отримав Гонсало Монтіель.

Завдяки цій перемозі підопічні Крістіана Ківу завершили груповий етап на першому місці з сімома очками та пробилися до 1/8 фіналу, де їхнім суперником стане бразильський Флуміненсе.

Група Е. 3-й тур

Інтер Мілан (Італія) – Рівер Плейт (Аргентина) – 2:0

Голи: Еспозіто, 72, Бастоні, 90+3

У другому матчі групи Е мексиканський Монтеррей розгромив японську Ураву Ред Даймондс на арені «Роуз Боул» у Пасадені з рахунком 4:0. Вже в першому таймі команда оформила комфортну перевагу – відзначилися Нельсон Деосса, Герман Бертераме та Хесус Корона. На 90+7 хвилині Бертераме оформив дубль, поставивши крапку у матчі.

Монтеррей, за який виступає досвідчений іспанський захисник Серхіо Рамос, фінішував другим у групі з п'ятьма очками та також вийшов у плей-оф. У 1/8 фіналу мексиканці зіграють із дортмундською Боруссією. Зустріч відбудеться у суботу, 28 червня, о 23:00 за київським часом.

Група Е. 3-й тур

Урава (Японія) – Монтеррей (Мексика) – 0:4

Голи: Деосса, 30, Бертераме, 34, 90+7, Корона, 38