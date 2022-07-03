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Дві групи і 22 тури. Озвучений незвичний формат Першої ліги в наступному сезоні

Нещодавній володар українського трофея був проти такої схеми проведення
Футбол Перша ліга
17:25
Дві групи і 22 тури. Озвучений незвичний формат Першої ліги в наступному сезоні
Фото - ФК Полісся

Директор «Полісся» Володимир Загурський розповів в інтерв'ю прес-службі клубу про робочий формат нового розіграшу Першої ліги. Також керівник зізнався, що житомиряни були проти такої схеми проведення.

В УПЛ також були різні формати. Одна з робочих моделей полягала в тому, що будуть 2 групи по 8 або по 10 команд. Зокрема, з’являвся шанс у футбольного клубу «Полісся» проявити себе на більш високому рівні. Але, станом на сьогодні володіємо інформацією, що УПЛ затвердила класичний формат. 16 команд, 2 кола, загалом 30 матчів.

Ми також наголошували на цьому форматі в Першій лізі. Домагалися того, щоб був класичний чемпіонат, як минулого року. Проте, війна внесла свої корективи. Багато клубів Першої ліги, навіть переважна більшість, є дуже фінансово нестабільними. Вони підтримали формат, згідно з яким буде 2 групи по 8 команд. Зараз це робочий варіант.

Клуби будуть ділитися по регіональному принципу. Ми потрапимо до так званої західно-центральної зони. Інша вісімка – Схід, Центр та Південь. Нас не зовсім це влаштовує, але підкорилися волі більшості, 10 з 16 проголосували за цей варіант.

На першому етапі грається 2 кола, тобто 14 матчів. У підсумку перші 4 команди з кожної групи зустрічаються в наступному раунді, але вже не грають з суперниками по першій групі, лише з представниками іншої групи. Ще 2 кола, тобто ще 8 матчів. Загалом передбачається 22 матчі.

Нагадаємо, взимку «Полісся» виграло турнір з «Металістом», «Вересом» і «Чорноморцем».

Сергій Стаднюк
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