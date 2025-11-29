Сергій Разумовський

У 14-му турі турецької Суперліги Еюпспор на виїзді здолав Газіантеп.

Гості швидко повели в рахунку після реалізованого пенальті Бозоком на 10-й хвилині й загалом упевнено обороняли перевагу до кінцівки матчу. Наприкінці зустрічі Акбунар на 88-й хвилині подвоїв перевагу Еюпспора, фактично знявши питання щодо переможця. Газіантеп зумів відповісти лише голом Боатенга на останніх миттєвостях гри, який став м'ячем престижу і вже не вплинув на підсумковий результат. Український півзахисник Тарас Степаненко заробив жовту картку та отримав оцінку 6.9 від WhoScored та SofaScore.

Трабзонспор здобув вольову перемогу над Коньяспором. Уже на 18-й хвилині Йокушлу зрізав м’яч у власні ворота, оформивши автогол. Трабзонспор відповів до перерви: Онуачу реалізував пенальті на 43-й хвилині, а на початку другого тайму оформив дубль, вивівши свою команду вперед. Майже одразу Мучі збільшив перевагу господарів до 3:1. Наприкінці матчу гості могли скоротити відставання, але гол на 88-й хвилині був скасований після перегляду VAR, тож рахунок залишився незмінним.

Захисник Трабзонспора Арсеній Батагов провів повний матч. Оцінки: 7.3 (WS), 7.1 (SS). Вінгер Олександр Зубков відіграв 90 хвилин, оцінки: 6.8 (WS), 7.8 (SS). Нападник Данило Сікан вийшов на заміну на 72-й хвилині. Оцінки: 6.2 (WS), 6.3 (SS).

Трабзонспор набрав 31 очко, але залишився позаду Галатасарая (32) і Фенербахче (31) у боротьбі за чемпіонство. Еюпспор (12) залишив зону вильоту.

Чемпіонат Туреччини, 14-й тур

Газіантеп – Еюпспор 1:2

Голи: Боатенг, 90+6 – Бозок, 10 (пен.), Акбунар, 88

Трабзонспор – Коньяспор 3:1

Голи: Онуачу, 43 (пен.), 50, Мучі, 56 – Йокушлу, 18 (автогол)