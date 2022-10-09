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«Динамо» хотіло повернути Мораеса влітку
Форвард залишився в Бразилії
09 жовтня 08:10
Нападаючий «Корінтіанса» Жуніор Мораес міг повернутися в Україну.
Він був основним кандидатом на посилення атаки «Динамо» влітку. Його розглядали разом з Зе Луїшем і Мунасом Даббуром як підсилення.
В результаті Мораес залишився в Бразилії. Ймовірно, він не захотів повертатися в Україну. «Динамо» так і не посилилося нападаючим.
«Шахтар» Мораес покинув навесні повернувшись Бразилію. За «Динамо» форвард виступав з 2015 по 2018-й рік.
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