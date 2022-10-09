«Динамо» хотіло повернути Мораеса влітку

Форвард залишився в Бразилії

Нападаючий «Корінтіанса» Жуніор Мораес міг повернутися в Україну.

Він був основним кандидатом на посилення атаки «Динамо» влітку. Його розглядали разом з Зе Луїшем і Мунасом Даббуром як підсилення.

В результаті Мораес залишився в Бразилії. Ймовірно, він не захотів повертатися в Україну. «Динамо» так і не посилилося нападаючим.

«Шахтар» Мораес покинув навесні повернувшись Бразилію. За «Динамо» форвард виступав з 2015 по 2018-й рік.