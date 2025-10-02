Сергій Стаднюк

Четвер, 2 жовтня подарує вболівальникам відпочинок після головних вивісок тижня. Проте подивитися буде на що: на нас чекає насичений вечір матчів Ліги Європи та Ліги конференцій. На полі побачимо як українські клуби, так і наших легіонерів, тож емоцій вистачить усім.

Особливий інтерес вечір четверга викличе в українського вболівальника: о 19:45 Динамо прийматиме англійський Кристал Пелас. Це шанс для киян довести свою конкурентність у Європі після трьох поспіль втрат очок у внутрішньому чемпіонаті. А о 22:00 Шахтар вирушить у гості до Абердіна. традиційно непростий виїзд до Шотландії, хоч і суперник є аутсайдером місцевої першості.

19:45 | Динамо Київ – Кристал Пелас.

22:00 | Абердін – Шахтар.

Серед поєдинків, що розпочнуться о 19:45 у Лізі Європи, варто виділити зустріч Роми проти Лілля. Особлива увага до українця Артема Довбика, який перебуває у піднесеному настрої після дебютного голу в сезоні. Паралельно відбудуться ще три матчі: Болонья зіграє проти Фрайбурга, Лудогорець – із Бетисом, а Селтик спробує взяти гору над португальською Брагою.

19:45 | Болонья – Фрайбург.

19:45 | Лудогорець – Бетис.

19:45 | Рома – Лілль.

19:45 | Селтик – Брага.

У пізній європейський слот виділимо сім матчів. У Лізі Європи увага прикута до битви традиційно міцного Феєноорда з Астон Віллою, що у своєму нинішньому стані цілком може дозволити супернику розраховувати на сенсацію. Також зіграють Ліон із Зальцбургом, Порту спробує відправити Црвену Звезду за кораблем їхніх «братушок». Один із лідерів збірної України Олександр Зінченко нажаль пропустить матч його Ноттінгема проти данського Мідтьюлланна.

А в Лізі конференцій відбудеться одразу два українські дербі: Ракув без травмованого Владислава Кочергіна зустрінеться з Університатею Крайова з Павлом Ісенком і Олександром Романчуком у складі. Братиславський Слован Данила Ігнатенка та Миколи Кухаревича прийме Страсбур, за який у випадку ротації має шанс зіграти Едуард Соболь. Майбутній суперник Динамо Фіорентина перевірить Сігму Оломоуц.

22:00 | Ліон – Зальцбург.

22:00 | Ноттінгем Форест – Мідтьюлланн.

22:00 | Порту – Црвена Звезда.

22:00 | Феєноорд – Астон Вілла.

22:00 | Ракув – Університатя Крайова.

22:00 | Слован Братислава – Страсбур.

22:00 | Фіорентина – Сігма Оломоуц.