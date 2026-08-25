Сергій Разумовський

Український вінгер Віктор Циганков прагне домовитися про особливу умову в контракті з новим клубом. За інформацією «ТаТоТаке», футболіст хоче, щоб у разі його наступного трансферу певний відсоток від суми переходу отримало київське Динамо.

Раніше повідомлялося, що Циганков разом зі своїм оточенням прибув до Амстердама. Там український футболіст провів ознайомчу зустріч із представниками Аякса. Основний етап попередніх переговорів, які вже були узгоджені з Жироною, має відбутися найближчим часом.

Аякс розглядає можливість підписання 28-річного вінгера, однак остаточна домовленість між сторонами поки що не досягнута. Якщо переговори завершаться успішно, трансферна сума за українця, за даними джерела, становитиме від трьох до трьох із половиною мільйонів євро.

У такому разі Динамо зможе претендувати максимум на п’ять відсотків від загальної суми угоди як клуб, що виховав футболіста. Це пов’язано з умовами договору між київською командою та Жироною.

У контракті Циганкова передбачено, що Динамо отримає 50 відсотків від наступного трансферу українця, якщо сума переходу перевищить п’ять мільйонів євро. Оскільки потенційна угода з Аяксом може бути дешевшою, кияни не зможуть скористатися цим пунктом у повному обсязі.

Водночас сам Циганков хоче гарантувати Динамо фінансову вигоду від свого майбутнього переходу. За інформацією «ТаТоТаке», футболіст прагне включити до контракту з новою командою умову, за якою саме київський клуб, а не Жирона, отримає передбачений відсоток від його наступного трансферу.

Поки що невідомо, чи погодиться на таку пропозицію Аякс. Для амстердамського клубу це може стати додатковим пунктом під час переговорів, адже в майбутньому команда потенційно втратить частину коштів від продажу українського вінгера.

Водночас Аякс може бути не єдиним претендентом на Циганкова. За даними джерел ТаТоТаке, українським футболістом предметно цікавляться ще дві команди з іспанської Ла Ліги та чотири клуби з інших європейських чемпіонатів.