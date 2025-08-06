«Динамо не шукає легких шляхів». Журналіст назвав причину невдалої гри з Пафосом
Динамо поступилося Пафосу
14 хвилин тому
Журналіст Руслан Свірін підбив підсумки першого матчу Динамо в рамках 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Пафоса (0:1).
Динамо Київ мінімально програло Пафосу у першому матчі третього раунду кваліфікації ЛЧ. Відверто лівий суперник, якого треба проходити з заплющеними очима. Але Динамо не шукає легких шляхів. За тиждень на Кіпрі матч-відповідь. До слова, там навіть ще чемпіонат не розпочався, команда у розібраному стані. Але це не заважає кіпріотам створити різницю. Динамівцям треба попрацювати над реалізацією моментів. Нагоди є, голів нема. Стара причина з новими виконавцями - Дубінчак, Ванат, і Ярмоленко, як приклад небажаного зв'язку поколінь, - написав журналіст в Facebook.
Огляд матчу буде доступний на сторінці події Динамо - Пафос.
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