«Динамо» незабаром може отримати борг за Дерліса Гонсалеса

«Олімпія» має намір продати вінгера

«Олімпія» з Асунсьйона незабаром може продати 28-річного вінгера Дерліса Гонсалеса.



Головним претендентом на гравця є «Лібертад», який вже зробив пропозицію.

Джерела заявили, що в разі переходу гравця в «Лібертад» «Олімпія» зможе покрити борг перед київським «Динамо», який становить 5,5 млн доларів.

Нагадаємо, через заборгованість перед «Динамо» на «Олімпію» накладено трансферний бан FIFA.