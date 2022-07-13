Озіл розірвав контракт з «Фенербахче» перед матчами проти «Динамо»
«Динамо» незабаром може отримати борг за Дерліса Гонсалеса
«Олімпія» має намір продати вінгера
«Олімпія» з Асунсьйона незабаром може продати 28-річного вінгера Дерліса Гонсалеса.
Головним претендентом на гравця є «Лібертад», який вже зробив пропозицію.
Джерела заявили, що в разі переходу гравця в «Лібертад» «Олімпія» зможе покрити борг перед київським «Динамо», який становить 5,5 млн доларів.
Нагадаємо, через заборгованість перед «Динамо» на «Олімпію» накладено трансферний бан FIFA.
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