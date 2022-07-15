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«Динамо» оголосило стартовий склад на останній спаринг перед «Фенербахче»

Вже через 5 днів кияни зіграють в Лізі чемпіонів
Футбол Українська Прем'єр-ліга
20:50
«Динамо» оголосило стартовий склад на останній спаринг перед «Фенербахче»

Київське « Динамо » оголосило стартовий склад на спаринг проти « Антверпена ».

« Динамо »: Бущан – Караваєв, Забарний, Сирота, Дубінчак – Сидорчук, Шепелев – Циганков, Гармаш, Вербич – Супряга.

Гра розпочнеться о 21:00.

Це останній спаринг « Динамо » перед « Фенербахче ». Перша гра з турками в Лізі чемпіонів відбудеться 20-го липня.

Петро Приходько
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