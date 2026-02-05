Динамо оштрафоване на 5,19 млн грн за рекламу азартних ігор
Клуб має три місяці для сплати штрафу або подання апеляції
близько 3 годин тому
Державне агентство PlayCity 26 січня оштрафувало футбольний клуб Динамо Київ на 5,19 мільйона гривень за порушення законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор.
Порушення були зафіксовані 16 січня. Згідно з наказом агентства, клуб порушив низку вимог статті 22-1, що стосуються реклами азартних ігор.
Динамо має сплатити штраф до державного бюджету протягом трьох місяців. У разі незгоди з рішенням клуб може оскаржити його у встановлений термін.
