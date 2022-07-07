Відомо, коли і де «Динамо» зіграє з «Евертоном»
«Динамо» підшукує новий клуб для свого універсала
Також розташування команди в Швейцарії покинули чотири гравці
Крістіан Біловар (у центрі) / Фото - ФК Динамо Київ
Відразу п'ять молодих футболістів покинули розташування «Динамо». Команда зараз знаходиться на зборі в Швейцарії.
Так, з табору киян поїхали захисники Максим Дячук і Навин Малюк, А також хавбекі Антон Царенко і Назар Волошин. Всі четверо повернуться в юнацьку команду.
Також збір «біло - синіх» покинув Крістіан Біловар. Цетрбеку, який може зіграти в опорній зоні, будуть шукати клуб для оренди.
раніше стало відомо, коли і де «Динамо» зіграє з «Евертоном».
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