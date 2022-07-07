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THE FOOTBALL REVIEW

«Динамо» підшукує новий клуб для свого універсала

Також розташування команди в Швейцарії покинули чотири гравці
Футбол Українська Прем'єр-ліга
08:32
«Динамо» підшукує новий клуб для свого універсала
Крістіан Біловар (у центрі) / Фото - ФК Динамо Київ

Відразу п'ять молодих футболістів покинули розташування «Динамо». Команда зараз знаходиться на зборі в Швейцарії.

Так, з табору киян поїхали захисники Максим Дячук і Навин Малюк, А також хавбекі Антон Царенко і Назар Волошин. Всі четверо повернуться в юнацьку команду.

Також збір «біло - синіх» покинув Крістіан Біловар. Цетрбеку, який може зіграти в опорній зоні, будуть шукати клуб для оренди.

раніше стало відомо, коли і де «Динамо» зіграє з «Евертоном».

Джерело: fcdynamo.com Сергій Стаднюк
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Теги

Динамо Київ Крістіан Біловар Антон Царенко Назар Волошин

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