Київське Динамо провело товариський матч із хорватським Осієком, який минулого сезону посів сьомий рядок у національній першості. Зустріч проходила у рамках навчально-тренувального збору в Австрії.

У першій половині зустрічі суперники біло-синіх відкрили рахунок. Гравець Осієка Якуповіч блискуче реалізував стандарт біля штрафного майданчику Динамо, відправивши м'яч точно в дев'ятку. На перерву команди пішли за мінімальної переваги хорватів — 0:1.

У другому таймі Осієк мав кілька чудових шансів подвоїти перевагу, але на останньому рубежі надійно діяв голкіпер Руслан Нещерет, не дозволивши м'ячам влетіти до сітки.

Ближче до фінального свистка динамівці посилили тиск і стали активніше атакувати, проте зрівняти рахунок так і не вдалося. Цікаво, що матч завершився трохи раніше, ніж належить, адже арбітр достроково зупинив гру після чергової сутички між футболістами.

Товариський матч

Динамо – Осієк – 0:1

Гол: 37, Якуповіч

Раніше повідомлялося, що захисник Динамо перейшов в польський клуб.