Футбольний журналіст Ігор Циганик поділився думкою щодо можливого трансферу півзахисника київського Динамо Володимира Бражка.

— Якщо Динамо вийде до Ліги чемпіонів, то я думаю, що він не піде. Думаю, що його намагатимуться засвітити до останнього та піднімати ціну. Коли ти граєш у Лізі чемпіонів, вона одразу зростає. Це зовсім інший рівень конкуренції на футбольному полі.

Тож якщо Бражка їм продадуть, то вже після Ліги чемпіонів. Якщо кияни туди не потраплять, то є шанси, що його відпустять. Але там буде Ліга Європи, а це теж досить серйозний турнір. Плюс Бражко може показати себе у кваліфікації на ЧС, — сказав Циганик у ефірі свого ютуб-каналу.