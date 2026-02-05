Київське Динамо офіційно оголосило про продовження контракту з одним із найперспективніших вихованців академії — 19-річним вінгером Богданом Редушком. Новий договір розрахований до завершення сезону 2029/30.

Молодий футболіст вже дебютував за перший склад біло-синіх. Свій перший матч на дорослому рівні Редушко провів у поєдинку проти СК Полтави, де відзначився результативною передачею. Загалом на його рахунку чотири матчі за основу Динамо.

Раніше столичний клуб також подовжив контракти з ключовими гравцями — півзахисником Миколою Шапаренком та захисником Денисом Поповим, продовжуючи політику збереження кістяка команди.

Після 16 турів УПЛ Динамо завершило першу частину сезону на четвертій сходинці, набравши 26 очок. Перший офіційний матч у 2026 році команда Ігоря Костюка проведе 21 лютого проти Руха.