«Динамо» оголосило стартовий склад на останній спаринг перед «Фенербахче»
«Динамо» програло «Антверпену» в останньому спарингу перед «Фенербахче»
Киянам грати з турками вже через 5 днів
Київське « Динамо » поступилося « Антверпену» в товариському матчі.
Вже на 7-й хвилині господарі поля вийшли вперед. Циганков відновив паритет ближче до кінця першого тайму.
У другій половині зустрічі бельгійська команда забила переможний м'яч.
Це був останній спаринг « Динамо » перед матчами кваліфікації Ліги чемпіонів проти « Фенербахче ». Перший з них відбудеться вже 20-го липня в Польщі.
Товариський матч
« Антверпен » – « Динамо » 2: 1
голи: Янсен, 7, Бенсон, 71 – Циганков, 40
Стартовий склад « Динамо »: Бущан – Караваєв, Забарний ( Попов, 46 ), Сирота, Дубінчак – Сидорчук ( Андрійович, 46 ), Шепелєв – Циганков, Гармаш <TAG1, 63 ).
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