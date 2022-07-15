«Динамо» програло «Антверпену» в останньому спарингу перед «Фенербахче»

Киянам грати з турками вже через 5 днів

Київське « Динамо » поступилося « Антверпену» в товариському матчі.

Вже на 7-й хвилині господарі поля вийшли вперед. Циганков відновив паритет ближче до кінця першого тайму.

У другій половині зустрічі бельгійська команда забила переможний м'яч.

Це був останній спаринг « Динамо » перед матчами кваліфікації Ліги чемпіонів проти « Фенербахче ». Перший з них відбудеться вже 20-го липня в Польщі.

Товариський матч

« Антверпен » – « Динамо » 2: 1

голи: Янсен, 7, Бенсон, 71 – Циганков, 40

Стартовий склад « Динамо »: Бущан – Караваєв, Забарний ( Попов, 46 ), Сирота, Дубінчак – Сидорчук ( Андрійович, 46 ), Шепелєв – Циганков, Гармаш <TAG1, 63 ).