Сергій Разумовський

У заключному турі загального етапу Ліги Європи Мідтьюлланн упевнено переграв загребське Динамо.

У першому таймі данці більше володіли м’ячем і частіше атакували, однак реальної гостроти майже не було. Команди завдали лише по одному удару в площину, тож до перерви рахунок так і не відкрили.

Після відпочинку Мідтьюлланн реалізував свою перевагу: контратака з центральної зони завершилася виходом Шимшира й точним ударом. Далі темп господарів дещо впав, але вони все одно забили вдруге — за схожим сценарієм відзначився Єнсен.

У підсумку Мідтьюлланн фінішував третім на загальному етапі, набравши 19 очок. Динамо Загреб попри поразку зберегло місце в турнірі: хорвати завершують груповий етап на 23-й сходинці з десятьма балами.

Ліга Європи. Загальний етап, восьмий тур

Мідтьюлланн – Динамо Загреб 2:0

Голи: Шимшир, 49, Єнсен, 74

Мідтьюлланн: Олафссон, Бек Соренсен, Ерліч (Лі Хан Бом 79), Діао, Шімшір (Мбабу 90+2), Чжо Гю Сон, Бак Єнсен, Осоріо (Чілуфія 62), Бюсков (Сілва 90+2), Кастільо, Брумадо (Браво 79)

Динамо: Невистіч, Года, Галешич, Маккена (Перес-Вінльоф 69), Вілорія, Мишич, Відович (Ходжа 46), Варела (Бакрар 46), Сольдо (Зайц 60), Стойкович, Куленович (Бельо 60)

Попередження: Ерліч, Осоріо – Варела