Сергій Разумовський

У сьомому турі загального етапу Ліги Європи загребське Динамо розгромило ФКСБ (наступника Стяуа) з рахунком 4:1.

Господарі відкрили рахунок уже на 7-й хвилині завдяки голу Бакрара, а невдовзі подвоїли перевагу – відзначився Бельо. Після такого початку ФКСБ довелося швидко переходити до більш ризикованої гри, і під завісу першого тайму гості змогли скоротити відставання: на 42-й хвилині забив Бірліджа, повернувши інтригу перед перервою.

У другому таймі хорватські динамівці зіграли прагматично, не дозволяючи супернику розвинути успіх, і поступово знову взяли матч під контроль. Вирішальним став гол Бельо на 71-й хвилині – форвард оформив дубль і зробив рахунок 3:1. Уже в компенсований час господарі довели справу до розгрому: на 93-й хвилині Куленович поставив крапку, зафіксувавши підсумкові 4:1.

Динамо набрало десять очок і піднялося на 20-ту позицію в зоні плей-оф Ліги Європи. ФКСБ (6) майже втратило шанси на прохід далі.

Ліга Європи. Груповий етап, сьомий тур

Динамо Загреб – ФКСБ (Стяуа) 4:1

Голи: Бакрар, 7, Бельо, 11, 71, Куленович, 90+3 – Бірліджа, 42

Динамо Загреб: Філіпович, Галешич, Домінгес, Маккенна, Года, Мішич, Любічич (Стойкович 60), Зайц (Сольдо 72), Бакрар (Топич 60), Ходжа (Варела 90), Бельо (Куленович 90)

ФКСБ: Тирновану, Граовац, Нгезана, Дава (Крецу 46), Радунович, Альхассан, Ліксандру (О. Попеску 46), Олару, Мікулеску (Політич 46), Чісотті (Тіам 77), Бірліджа (Алібек 66)

Попередження: Любічич, 28, Года, 86 – Бірліджа, 24, Альхассан, 86