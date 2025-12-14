Сергій Разумовський

У 16-му турі української Прем'єр-ліги Динамо в рідних стінах розгромило Верес.

Кияни дуже потужно розпочали матч і вже на 9-й хвилині відкрили рахунок. Пономаренко вдало завершив атаку, залишивши не при справах захисника, і таким чином відзначився у другому матчі поспіль. Зовсім скоро господарі подвоїли перевагу – на 20-й хвилині центральний захисник Тіаре після стандарту забив свій дебютний гол за столичний клуб, фактично знявши основну напругу з поєдинку ще до перерви.

У другому таймі Динамо спокійно контролювало хід гри, не дозволяючи Вересу повернути інтригу. Наприкінці матчу кияни забили ще. У компенсований час Шапаренко виконав фантастичний асист на Ярмоленка, яки на 91-й хвилині встановив остаточний рахунок 3:0. Для вінгера цей гол став 116-м у чемпіонатах України, що ще ближче підвело його до рекорду Максима Шацьких, у якого 124 м’ячі.

Однак на останніх секундах хавбек Динамо підпсував собі враження від гри. Він примудрився влучити у стійку майже порожніх воріт з кількох метрів, змарнувавши розкішний момент. Кияни здобули впевнену і, за змістом гри, цілком закономірну перемогу.

Динамо набрало 26 очок і піднялося на четверту сходинку УПЛ. Верес (18) залишився 11-м.

УПЛ, 16-й тур

Динамо – Верес 3:0

Голи: Пономаренко, 9, Тіаре, 20, Ярмоленко, 90+1

Динамо: Нещерет - Караваєв (Захарченко, 68), Михавко, Тіаре, Вівчаренко - Яцик (Редушко, 74), Михайленко, Рубчинський (Піхальонок, 68) - Волошин, Пономаренко (Ярмоленко, 81), Огундана (Шапаренко, 74)

Верес: Горох - Сміян (Корнійчук, 82), Гончаренко, Ціпот, Стамуліс - Бойко (Кучеров, 61), Харатін, Шарай, Годя (Пушкуца, 61) - Тарануха (Ндукве, 66), Айдін

Попередження: Харатін

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Динамо – Верес.