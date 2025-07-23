Динамо проявляє інтерес до півзахисника хорватської Рієки Ніко Янковича. Про це повідомляє авторитетне видання Sportske Novosti.

23-річний футболіст є універсалом — може зіграти як у центрі поля, так і на позиції опорника або лівого вінгера. У минулому сезоні Янкович провів 45 матчів у складі Рієки в усіх турнірах, у яких забив 8 голів і віддав 6 результативних передач.

Окрім Динамо, на гравця також претендують Вердер, Верона, Нюрнберг, Бернлі та клуби з МЛС. За даними Transfermarkt, вартість хорвата оцінюється у 6,5 мільйона євро.

Динамо у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів обіграло Хамрун Спартанс (3:0).