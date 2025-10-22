Динамо у меншості здобуло перемогу у матчі Юнацької Ліги УЄФА
Долю зустрічі вирішив один м’яч
близько 2 годин тому
Фото - ФК Динамо
Динамо провело перший поєдинок 2-го раунду «Шляху чемпіонів» Юнацької Ліги УЄФА сезону 2025/26. Суперником киян виступив шведський клуб Броммапойкарна.
Поєдинок завершився мінімальною перемогою Динамо з рахунком 1:0. Єдиний мяч у кінці першого тайму забив Владислав Захарченко.
Відзначимо, що біло-сині грали у меншості з 30-ї хвилини після вилучення Богдана Редушка.
Поєдинок-відповідь цієї стадії відбудеться 5 листопада на арені суперника зі Швеції. Переможець протистояння зіграє проти найсильнішого в парі Хіберніан (Шотландія) – 2 Корріку (Косово) в третьому раунді.
Юнацька Ліга УЄФА, 2-й раунд «Шляху чемпіонів»
Перший матч
Динамо – Броммапойкарна – 1:0
Гол: Захарченко, 45+3.