Сергій Стаднюк

Завершилися всі матчі понеділка, 18 серпня, в 1/32 фіналу Кубка Німеччини.

Динамо Дрезден на власному полі поступилося Майнцу з мінімальним рахунком. Вирішальний м’яч у середині першого тайму забив Амірі, й гості зуміли втримати перевагу до фінального свистка.

Пройсен Мюнстер і Герта в основний та додатковий час не виявили сильнішого, зігравши в суху нічию. Долю путівки до наступного раунду вирішила серія пенальті, де берлінці виявилися точнішими та перемогли з рахунком 5:3.

Швайнфурт зумів нав’язати боротьбу Фортуні Дюссельдорф, але поступився 2:4. Господарі вели після пенальті Вінцгаймера, а наприкінці ще забив колишній українець Шуранов, проте Фортуна забила чотири м’ячі за 20 хвилин. Відзначилися Аппелькамп (дубль), Іттен та Муслія.

Рот-Вайсс Ессен довго стримував дортмундську Боруссію, але все ж таки програв. Єдиний м’яч у матчі під завісу поєдинку забив Серу Ґірассі.

Майнц, Герта, Фортуна та Боруссія вийшли до 1/16 фіналу Кубка Німеччини. Команди дізнаються своїх суперників після жеребкування.

Кубок Німеччини, 1/32 фіналу

Динамо Дрезден – Майнц 0:1

Гол: Амірі, 22

Пройсен Мюнстер – Герта 0:0 (пен. 3:5)

Швайнфурт – Фортуна Дюссельдорф 2:4

Голи: Вінцгаймер, 44 (пен.), Шуранов, 83 – Аппелькамп, 66, 86, Іттен, 68, Муслія, 72

Рот-Вайсс Ессен – Боруссія Дортмунд 0:1

Гол: Ґірассі, 79