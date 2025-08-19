Динамо вилетіло з кубка від Майнца. Боруссія, Герта і Фортуна без сенсацій пройшли далі. Відео
Відбулися матчі понеділка, 18 серпня, у Кубку Німеччини
близько 1 години тому
Завершилися всі матчі понеділка, 18 серпня, в 1/32 фіналу Кубка Німеччини.
Динамо Дрезден на власному полі поступилося Майнцу з мінімальним рахунком. Вирішальний м’яч у середині першого тайму забив Амірі, й гості зуміли втримати перевагу до фінального свистка.
Пройсен Мюнстер і Герта в основний та додатковий час не виявили сильнішого, зігравши в суху нічию. Долю путівки до наступного раунду вирішила серія пенальті, де берлінці виявилися точнішими та перемогли з рахунком 5:3.
Швайнфурт зумів нав’язати боротьбу Фортуні Дюссельдорф, але поступився 2:4. Господарі вели після пенальті Вінцгаймера, а наприкінці ще забив колишній українець Шуранов, проте Фортуна забила чотири м’ячі за 20 хвилин. Відзначилися Аппелькамп (дубль), Іттен та Муслія.
Рот-Вайсс Ессен довго стримував дортмундську Боруссію, але все ж таки програв. Єдиний м’яч у матчі під завісу поєдинку забив Серу Ґірассі.
Майнц, Герта, Фортуна та Боруссія вийшли до 1/16 фіналу Кубка Німеччини. Команди дізнаються своїх суперників після жеребкування.
Кубок Німеччини, 1/32 фіналу
Динамо Дрезден – Майнц 0:1
Гол: Амірі, 22
Пройсен Мюнстер – Герта 0:0 (пен. 3:5)
Швайнфурт – Фортуна Дюссельдорф 2:4
Голи: Вінцгаймер, 44 (пен.), Шуранов, 83 – Аппелькамп, 66, 86, Іттен, 68, Муслія, 72
Рот-Вайсс Ессен – Боруссія Дортмунд 0:1
Гол: Ґірассі, 79