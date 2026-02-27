Сергій Разумовський

У матчі-відповіді стикового раунду плейоф Ліги Європи Генк і Динамо Загреб видали надрезультативну нічию 3:3 після додаткового часу.

Бельгійці підходили до гри з комфортною перевагою 3:1, здобутою в першому матчі, але гості ледь не перевернули протистояння. Перший тайм довго минув без голів, аж поки в компенсований час Бакрар на 45+2 вивів Динамо вперед, скоротивши відставання за сумою двох зустрічей.

Після перерви Генк швидко відповів: на 51-й хвилині Сор зрівняв рахунок у матчі, однак далі ініціативу знову перехопили хорвати. На 57-й Стойкович реалізував пенальті, а на 75-й він же оформив дубль, зробивши рахунок 3:1 на користь Динамо Загреб і відновивши рівність за сумою двох матчів (4:4), що перевело гру в овертайм.

У додатковий час Генк дотиснув суперника. На 101-й хвилині Іто забив важливий м’яч, повернувши бельгійцям перевагу в двоматчевому протистоянні. Невдовзі ситуація для гостей ускладнилася ще більше: на 104-й хвилині Стойкович отримав червону картку та залишив Динамо в меншості. Генк скористався чисельною перевагою й на 114-й Гейманс встановив підсумкові 3:3, що разом із перемогою 3:1 у першій грі забезпечило бельгійцям загальний успіх і вихід до 1/8 фіналу.

Ліга Європи. Стиковий раунд плейоф, матч-відповідь

Генк – Динамо Загреб 3:3 (ЕТ, 3:1 – перший матч)

Голи: Сор, 51, Іто, 101, Гейманс, 114 – Бакрар, 45+2, Стойкович, 57 (пен.), 75

Генк: Лаваль, Аль-Уахді, Садік, Сметс, Каємбе (Медіна, 62), Гейнен, Бангура (Заттльбергер, 81), Гейманс, Іто (Адедежі-Стернберг, 102), Мірісола (Бібу, 62), Сор (Стейкерс, 102).

Динамо: Лівакович, Валінчіч, Галешич, Маккена, Года (Вінлоф, 66), Мішич, Зайц (Сольдо, 105+1), Стойкович, Відович (Варела, 74), Бакрар, Топіч (Лісіца, 74).

Попередження: Каємбе 16, Гейманс 53 – Галешич 31, Зайц 104, Мішич 107.

Вилучення: Стойкович, 104.