Підопічні Павла Чередніченка завершили футбольний 2025 рік напруженим матчем у межах відповіді 3-го раунду Шляху чемпіонів Юнацької ліги УЄФА. У середу, 10 грудня, Динамо зіграло на виїзді проти Хіберніана, маючи мінімальну перевагу 1:0 після першої зустрічі.

Першим відзначився Хіберніан. На 51-й хвилині Клілліанд красивим ударом у девʼятку відкрив рахунок.

Реакція Динамо була миттєвою: через три хвилини Осипенко сам пройшов до штрафного та пробив низом — 1:1.

Після цього гра стала відкритішою. Кияни прагнули забити вдруге, але Меллон двічі виручив свою команду після ударів Редушка та Пономаренка. Сам Редушко навіть намагався переграти голкіпера пострілом майже з центру поля.

На останніх секундах матчу вінгер Динамо мав шанс поставити крапку в протистоянні, але захисник Хіберніана встиг заблокувати його удар у вирішальний момент.

Матч завершився нічиєю 1:1, але сумарний рахунок 2:1 дозволив Динамо пройти Хіберніан і кваліфікуватися до 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА.

Юнацька ліга УЄФА. Шлях чемпіонів. 3-й раунд. Матч-відповідь

Хіберніан – Динамо 1:1 (0:0) Перший матч - 0:1

Голи: Клілліанд (51) — Осипенко (54)