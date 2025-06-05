Динамо зацікавлене у трансфері бразильця з Карпат

Півзахисник львівського клубу може стати підсиленням для київського гранда

близько 13 годин тому

п

Київське Динамо розглядає можливість підписання бразильського півзахисника Бруніньо, який провів вдалий сезон у складі львівських Карпат. Про це повідомив бразильський журналіст Вадсон Фернандес, який спеціалізується на трансферах гравців із Південної Америки.

24-річний Бруніньо минулого літа офіційно перейшов у Карпати з клубу Атлетіко Матогросенсе та вже встиг закріпитися в УПЛ. У сезоні 2024/2025 він зіграв 25 матчів у всіх турнірах, забив 8 голів і віддав 2 результативні передачі. Його техніка, бачення поля та мобільність зробили його одним з лідерів львівського клубу.

Динамо наразі не коментує чутки, однак зацікавленість у хавбеку свідчить про потенційний початок переговорів. Столичний клуб активно працює над підсиленням складу на новий сезон, і Бруніньо може стати важливою фігурою в оновленій середині поля.

Поділитись

Українська Премʼєр-ліга (УПЛ)БруніньйоНовини Спорту

Матеріали по темі

Фото: Getty Images

Колишній форвард Карпат та Динамо хоче повернутися до Іспанії

2 днi тому

Олег Блохін / Фото - ФК Динамо Київ

«По телефону». Блохін розповів, як Суркіс звільнив його з Динамо

2 днi тому

Владислав Лупашко / Фото - Карпати Львів

Тренером Карпат Лупашком цікавилися в Італії

2 днi тому

Фото - ФК Карпати Львів

У Карпатах підтвердили співпрацю з PASS

2 днi тому