Динамо зацікавлене у трансфері бразильця з Карпат

Київське Динамо розглядає можливість підписання бразильського півзахисника Бруніньо, який провів вдалий сезон у складі львівських Карпат. Про це повідомив бразильський журналіст Вадсон Фернандес, який спеціалізується на трансферах гравців із Південної Америки.

24-річний Бруніньо минулого літа офіційно перейшов у Карпати з клубу Атлетіко Матогросенсе та вже встиг закріпитися в УПЛ. У сезоні 2024/2025 він зіграв 25 матчів у всіх турнірах, забив 8 голів і віддав 2 результативні передачі. Його техніка, бачення поля та мобільність зробили його одним з лідерів львівського клубу.

Динамо наразі не коментує чутки, однак зацікавленість у хавбеку свідчить про потенційний початок переговорів. Столичний клуб активно працює над підсиленням складу на новий сезон, і Бруніньо може стати важливою фігурою в оновленій середині поля.