Директор «Динамо» з розвитку: «Зараз ми підтримуємо «Шахтар» у всіх його починаннях»

Директор «Динамо» з розвитку Максим Радуцький розповів про відносини з «Шахтарем» зараз.

Ми сиділи з командою і дивилися: «А що зробили вони? Ось це прикольно, це круто. Блін, ми хотіли, а вони вже зробили».

Мені дуже сподобалося те, що зробив «Шахтар» на матчі з «Олімпіакосом». Ну як сподобалося – з професійної точки зору, тому що жодній нормальній людині сподобатися це не може. Начебто тоді була трагедія з драмтеатром в Маріуполі, і вони розклали на сидіннях дитячі іграшки. Не дай бог, щоб в житті будь-якої людини була ця емоція. Але, на жаль, в нашому житті це все є».