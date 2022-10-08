Стало відомо, куди «Динамо» витратить гроші, зібрані на благодійних матчах
Директор «Динамо» з розвитку: «Зараз ми підтримуємо «Шахтар» у всіх його починаннях»
Радуцький вважає, що клуби повинні бути одним цілим в умовах війни
08 жовтня 13:47
Директор «Динамо» з розвитку Максим Радуцький розповів про відносини з «Шахтарем» зараз.
«Якщо чесно, то хотілося б зіграти в Києві на «Олімпійському». Або на «Таврії» в Сімферополі. У даній ситуації ми на 100% підтримували «Шахтар» у всіх їх починаннях. Я впевнений, що вони нас теж. Ми один одного в соцмережах з чимось вітали.
Ми сиділи з командою і дивилися: «А що зробили вони? Ось це прикольно, це круто. Блін, ми хотіли, а вони вже зробили».
Мені дуже сподобалося те, що зробив «Шахтар» на матчі з «Олімпіакосом». Ну як сподобалося – з професійної точки зору, тому що жодній нормальній людині сподобатися це не може. Начебто тоді була трагедія з драмтеатром в Маріуполі, і вони розклали на сидіннях дитячі іграшки. Не дай бог, щоб в житті будь-якої людини була ця емоція. Але, на жаль, в нашому житті це все є».
Раніше була інформація, що «Динамо» незабаром звільнить Мірчу Луческу.
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