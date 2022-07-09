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Директор стадіону «Десни», окрім «Боруссії», очікує допомоги від «Барселони» та переможця єврокубка

Раніше дортмундський клуб пообіцяв посприяти реконструкції зруйнованої рашистами арени
Футбол Українська Прем'єр-ліга
12:53
Директор стадіону «Десни», окрім «Боруссії», очікує допомоги від «Барселони» та переможця єврокубка
Фото - UEFA

Директор стадіону «Десни» Андрій Волков розповів у інтерв'ю «Профутбол Digital» про допомогу зарубіжних клубів у реконструкції арени.

Коли я вперше почув, що дортмундська «Боруссія» пообіцяла допомогти нашому стадіону, то це, звісно, надихнуло. Можу сказати, що зараз все впирається в результат бойових дій.

Окрім «Боруссії», ми готуємо ще звернення. У мене є неформальні зв’язки з багатьма європейськими клубами. Конкретніше, «Барселона». Чекаємо від них підтримки. Також «Айнтрахт», готую для них лист. Чекаємо на діалог.

Я знаю, що «Боруссія» зв’язувалася з міністерством. Я розмовляв з першим заступником Міністра, Сергієм Анатолійовичем Симоновим. Він підтвердив, що безпосередньо виходила «Боруссія» по Чернігову. Навіть обговорювалися суми, але не хочу їх зараз називати. Там було підкреслено, що дортмундці обіцяли не побудувати новий стадіон, а допомогти в реконструкції.

Нагадаємо, в березні рашисти розбомбили стадіон в Чернігові. Він названий на честь Юрія Гагаріна, яким вони нібито пишаються.

Сергій Стаднюк
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Теги

Десна Барселона (футбол) Боруссія Дортмунд Айнтрахт

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