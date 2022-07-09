Директор стадіону «Десни», окрім «Боруссії», очікує допомоги від «Барселони» та переможця єврокубка

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Директор стадіону «Десни» Андрій Волков розповів у інтерв'ю «Профутбол Digital» про допомогу зарубіжних клубів у реконструкції арени.

Окрім «Боруссії», ми готуємо ще звернення. У мене є неформальні зв’язки з багатьма європейськими клубами. Конкретніше, «Барселона». Чекаємо від них підтримки. Також «Айнтрахт», готую для них лист. Чекаємо на діалог.

Я знаю, що «Боруссія» зв’язувалася з міністерством. Я розмовляв з першим заступником Міністра, Сергієм Анатолійовичем Симоновим. Він підтвердив, що безпосередньо виходила «Боруссія» по Чернігову. Навіть обговорювалися суми, але не хочу їх зараз називати. Там було підкреслено, що дортмундці обіцяли не побудувати новий стадіон, а допомогти в реконструкції.