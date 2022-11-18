Дивіться матч «Дніпро-1» - «Шахтар» - донатьте на дрони для ЗСУ! ПРОГНОЗ

В ході поєдинку лідерів чемпіонату відбудеться збір спільно з фондом KOLO

19 листопада. 13.00. Ужгород. Стадіон «Авангард»



Трансляція – телеканал 2+2, діджитал платформа FootballHub

За ініціативи партнера учасників поєдинку СК «Дніпро-1» та ФК «Шахтар» Parimatch Ukraine протягом трансляції матчів на діджитал платформі FootballHub буде відкрито збір на крила-розвідники від української команди «Небесна Кара» спільно з Фондом «KOLO». Маневрені, швидкі дрони з дальністю польоту до 30км навіть в умовах радіоелектронної боротьби допоможуть нашим захисникам здійснювати розвідку не наражаючись на небезпеку. Будь-яка допомога важлива, та кожен донат має значення. Тож, підтримай своїх улюбленців на футбольному полі та стань частиною нашої спільної перемоги!

Битва лідерів УПЛ

До закінчення осінньої частини чемпіонату офіційно залишилося 2 тури, і цьогорічний турнір, незважаючи на всі труднощі з проведенням, виявився одним з найбільш інтригуючих. Чинний чемпіон України поки що у ролі наздоганяючого. Від першої позиції, де наразі знаходиться «Дніпро-1», «гірників» відділяє 5 очок, хоча у них є гра в запасі. Тож перемога потенційно гарантуватиме «Шахтарю» «зимове чемпіонство». До поєдинку «гірники» підходять з суттєвими втратами в атаці. Все ще в лазареті знаходяться Зубков та Швед. У дніпрян гравців відібрали не лише травми, а ще й чемпіонат світу. До збірної Алжиру викликаний Яніс Хамаш, і в день матчу УПЛ має зіграти контрольний поєдинок за свою національну команду проти Швеції. На лікарняному у «Дніпра-1» залишаються Лучкевич та Домінго Бланко.

Прогноз від Parimatch Ukraine

Перший легальний букмекер та партнер «Дніпра-1» та «Шахтаря» Parimatch Ukraine зробив свій прогноз на центральний матч туру в УПЛ. Експерти вважають «гірників» фаворитами поєдинку та оцінюють їх шанси на перемогу, як 1.94 до 1, в той час, як на те, що три очки підуть в скарбничку дніпрян виставлено коефіцієнт 3.85. На те, що команди розійдуться миром кеф – 3.60.

Йовічевич проти колишнього клубу

Такий прогноз не дивний, «Дніпро-1» ще жодного разу не відбирав очки у «Шахтаря». З 6 очних поєдинків всі 6 завершились на користь «гірників». Хоча мотивації обіграти саме «Шахтар» у дніпрян вдосталь. І в першу чергу справа в тренерах. Наставник «Дніпра-1» Олександр Кучер – колишній капітан «гірників» і майже людина-легенда для донецького клубу. Для нього мотивація проявити свої тренерські скіли саме в матчі проти донеччан особлива. Так само, як особлива мотивація і в людини, на місце якої Кучер прийшов влітку цього року – теперішнього головного тренера «Шахтаря» Ігора Йовічевича. Хорватський спеціаліст разом з «Дніпром-1» став бронзовим призером УПЛ минулого сезону, він багато говорив про вірність і любов до клубу, але врешті погодився на пропозицію чемпіона України. Тепер Йовічевич зіграє проти свого колишнього клубу. І це має бути гаряче. А ще чекаємо на порівняння ККД двох найобговорюваніших гравців УПЛ Маихайла Мудрика та Артема Довбика. Для обох ця осінь може стати останньою в чемпіонаті України, аж занадто багато розмов щодо їх можливих трансферів цієї зими, тож подивитися на них на одному полі в УПЛ точно варто.

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