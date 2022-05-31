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Дивись матч Шотландія - Україна і допомагай ВСУ!

Сергій Притула вперше коментуватиме матч збірної України з футболу
Футбол
17:56
Дивись матч Шотландія - Україна і допомагай ВСУ!

Протягом двох годин трансляції триватиме збір коштів на 1000 планшетів для ЗСУ, дебют відомого українця в якості спортивного коментатора відбудеться за підтримки Parimatch Ukraine.

Допоки українці на полі будуть боротися за вихід у наступний раунд плей-оф Чемпіонату світу, українці в тилу матимуть змогу задонатити кошти на 1000 планшетів для ЗСУ. 

Збір розпочнеться 1-го червня о 21:30 під час онлайн-трансляції коментаря поєдинку Національної збірної України з футболу проти Шотландії.

На каналі Footballhub за підтримки першого легального букмекера Parimatch Ukraine  відбудеться трансляція коментаря матчу від відомого телеведучого, громадського діяча та волонтера Сергія Притули. За глибоке розуміння того, що відбувається на футбольному полі, відповідатиме солдат ЗСУ та професійний спортивний коментатор Вадим Скічко. Усі зібрані під час трансляції кошти будуть перераховані у фонд Сергія Притули

Кожен гравець збірної битиметься на полі, щоб наблизити перемогу України на своєму фронті. Ви теж можете підтримати українське військо лише у 3 кроки:

  1. Увімкнути трансляцію
  2. Перерахувати комфортну для вас суму
  3. Насолоджуватися футбольним поєдинком.

Бренд Parimatch одним з першим публічно заявив чітку проукраїнську позицію та повністю ізолював росію ще у березні. Протягом трьох місяців бренд Parimatch і команда допомагають ЗСУ виборювати те, що силою не відібрати – перемогу вільної нації.

Вболіваємо за наших! Збираємо на ЗСУ!

 

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