Джеко підписав контракт з клубом Серії А
Відомі деталі угоди
23 хвилини тому
Боснійський футболіст Едін Джеко – новий гравець італійського клубу Фіорентина. Досвідчений форвард підписав з «фіалками» контракт терміном на один рік плюс один рік з річною зарплатою в 1,8 мільйона євро.
Джеко прибув до Фіорентини як вільний агент після закінчення дворічного контракту з турецьким Фенербахче.
Приїзд до Флоренції означає повернення до Італії після двох років відсутності, оскільки раніше він виступав за Рому та Інтер.
39-річний футболіст розпочав свою кар'єру у Железничарі, а також виступав за Теплиці, Усті-над-Лабем, Вольфсбург та Манчестер Сіті.
У попередньому сезоні він забив 21 гол у 53 матчах, зіграних у футболці клубу зі Стамбула, і додав до своєї бомбардирської результативності вісім результативних передач.
Усього за збірну Боснії та Герцеговини він зіграв 141 матч та забив 68 м'ячів.