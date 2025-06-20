Павло Василенко

Боснійський футболіст Едін Джеко – новий гравець італійського клубу Фіорентина. Досвідчений форвард підписав з «фіалками» контракт терміном на один рік плюс один рік з річною зарплатою в 1,8 мільйона євро.

Джеко прибув до Фіорентини як вільний агент після закінчення дворічного контракту з турецьким Фенербахче.

Приїзд до Флоренції означає повернення до Італії після двох років відсутності, оскільки раніше він виступав за Рому та Інтер.

39-річний футболіст розпочав свою кар'єру у Железничарі, а також виступав за Теплиці, Усті-над-Лабем, Вольфсбург та Манчестер Сіті.

У попередньому сезоні він забив 21 гол у 53 матчах, зіграних у футболці клубу зі Стамбула, і додав до своєї бомбардирської результативності вісім результативних передач.

Усього за збірну Боснії та Герцеговини він зіграв 141 матч та забив 68 м'ячів.