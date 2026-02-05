Керівництво Дженоа позитивно налаштоване щодо подальшої співпраці з Русланом Маліновським. Український хавбек користується підтримкою клубу та залишається важливою фігурою в команді.

За інформацією Tuttomercatoweb, у найближчі дні боси грифонів проведуть зустрічі з Маліновським, Аароном Мартіном і Калебом Екубаном. Під час переговорів сторони обговорять можливість продовження контрактів.

Чинна угода 32-річного українця з Дженоа розрахована до літа 2026 року. У поточному сезоні Маліновський демонструє високу ефективність, записавши на свій рахунок чотири забиті м’ячі та три результативні передачі у 22 поєдинках Серії А.

Після 23 турів чемпіонату Італії Дженоа посідає 14-те місце в турнірній таблиці, маючи в активі 23 набрані очки.