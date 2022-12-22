Гравці «Шахтаря», «Динамо» та «Дніпра-1» виїхали за кордон під час війни
Джерело: Клуби УПЛ отримали дозвіл проводити збори за кордоном
Виїжджати тепер мають право не тільки представники єврокубків
22 грудня 19:25
Ігор і Григорій Суркіси
Клубам УПЛ дозволили проводити збори за кордоном.
Тепер команди можуть перетинати кордон для підготовки до наступної частини сезону. Клуби провели консультації з Міністерством молоді та спорту України, результатом чого стало відповідне рішення.
Н представників нижчих ліг даний дозвіл не поширюється. Вони будуть проводити збори в Україні.
раніше був заснований Зимовий кубок ПФЛ для підготовки до весняної частини сезону.
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