Джерело: Клуби УПЛ отримали дозвіл проводити збори за кордоном

Виїжджати тепер мають право не тільки представники єврокубків

Ігор і Григорій Суркіси

Клубам УПЛ дозволили проводити збори за кордоном.

Тепер команди можуть перетинати кордон для підготовки до наступної частини сезону. Клуби провели консультації з Міністерством молоді та спорту України, результатом чого стало відповідне рішення.

Н представників нижчих ліг даний дозвіл не поширюється. Вони будуть проводити збори в Україні.

раніше був заснований Зимовий кубок ПФЛ для підготовки до весняної частини сезону.