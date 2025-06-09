Каталонська Жирона розглядає варіант розставання з кількома провідними гравцями у літнє трансферне вікно, і серед потенційних кандидатів на догляд є український хавбек Віктор Циганков. Про це повідомляє видання AS.

У його контракті зазначено суму відступних — 30 мільйонів євро, що не виглядає проблемою для клубів Англійської Прем'єр-ліги, які виявляють інтерес до півзахисника. Проте, як зазначають журналісти, сам Циганков почувається впевнено у складі Жирони і не поспішає змінювати обстановку, сподіваючись залишитися в команді.

За підсумками сезону 2024/25 Жирона посіла 16-те місце в Ла Лізі, а також завершила виступ на 33-му рядку загального заліку Ліги чемпіонів. Сам Циганков провів 32 матчі у всіх офіційних турнірах, записавши на свій рахунок два голи та п'ять результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Циганков може змінити команду в Іспанії.