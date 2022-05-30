Скрипник може очолити польський клуб
Джерело: У луганській «Зорі» - новий тренер
Віктор Скрипник покинув команду
журналіст Михайло Співаковський в шоу «Татотаке» повідомив, що у луганській «Зорі» з'явився новий тренер.
«Я знаю, що у« Зарі »є заборгованість, є проблеми з контрактами, не все так дуже райдужно. Але в кулуарах кажуть, що вже є новий тренер. Є версія, наскільки я знаю, що є кандидат з-за кордону. Це людина, яка знає український футбол, але не працював на тренерській посаді ».
контракт Віктора Скрипника з «Зарей» закінчується в червні 2022-го року. У квітні повідомлялося, що тренер може очолити польський клуб.
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