Джерело: Збірна Катару купила перемогу в матчі-відкритті чемпіонату світу-2022

Еквадор нібито повинен програти з рахунком 0:1 після голиу в другому таймі

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Катар купив перемогу в стартовому матчі на чемпіонаті світу-2022. Про це повідомляє журналіст Амджад Таха.

За інформацією джерела, за потрібний результат у матчі-відкритті представники збірної Еквадору отримали 7,4 мільйона доларів. Відомий навіть точний хід подій гри.

Зазначається, що команда Катару має перемогти з мінімальним рахунком 1:0. Єдиний м'яч буде забито у другому таймі.

Раніше у збірній Катару оголосили заявку на чемпіонат світу-2022.