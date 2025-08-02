Павло Василенко

Сербський тенісист Новак Джокович незабаром стане співвласником французького клубу другого дивізіону Ле-Ман, повідомляють ЗМІ цієї країни.

За даними L'Équipe, Новак Джокович незабаром стане співвласником клубу Ле-Ман. Серб зробить це не самотужки, а разом з другом білоруської тенісистки Аріни Соболенко. Це Йоргос Франгуліс, генеральний директор Oakberry, яка виходить у Ле-Ман через бразильський інвестиційний фонд OutField.

Цікаво, що вони не єдині відомі особистості, які вкладуться у Ле-Мані. Окрім них, до клубу також приєднаються відомі імена зі світу автоспорту, бразилець Феліпе Масса та данець Кевін Магнуссен. Їхнє бачення полягає в тому, щоб поєднати традиції автоспорту міста, відомого 24 годинами Ле-Мана, з футболом.

Ле-Ман зараз грає у другій французькій лізі, і однією з перших цілей буде повернення клубу до елітної Ліги 1.