Дзвіночок перед ЧС. Бельгія несподівано програла Єгипту. В Салаха – асист

Куртуа знову пропустив більше одного м'яча

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У товариському матчі в рамках підготовки до чемпіонату світу-2022 збірна Єгипту здолала Бельгію.

На перерву команди за мінімальної переваги єгиптян. Рахунок у матчі відкрив Мустафа Мохамед.

Одразу ж після свистка на другий тайм розрив подвоїв Трезеге. Опенда допоміг бельгійцям відквитати лише один м'яч.

Лідер збірної Єгипту Салах провів на полі 87 хвилин і відзначився асистом у моменті з другим голом.

Товариський матч

Бельгія – Єгипет 1:2

Голи: Опенда, 76 – Мохамед, 33, Трезеге, 46

Бельгія: Куртуа, Дебас, Альдервейрельд, Теат (Вертонген, 71), Кастань (Доку, 82), Ванакен (Тілеманс, 46), Вітсель, Карраско, Де Брюйне (Мертенс, 46), Азар (Меньє, 71), Батчуаї (Опенда, 46)

Єгипет: Ель-Шенаві, Тавфік, Моссад (Галаль, 77), Хегазі, Хамді, Ель-нені, Хамед, Хамада, Салах (Кока, 88), Мостафа (Ель Саєд, 72), Трезеге (Асхур, 88)

Попередження: Тавфік, Галаль