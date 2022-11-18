Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
13:00
Змішані єдиноборства. Combate Global
11:55
Гандбол. Бундесліга 2. Айнтрахт Хаген - Мотор (Запоріжжя)

Дзвіночок перед ЧС. Бельгія несподівано програла Єгипту. В Салаха – асист

Куртуа знову пропустив більше одного м'яча
Футбол Чемпіонат світу з футболу
18 листопада 19:59
Дзвіночок перед ЧС. Бельгія несподівано програла Єгипту. В Салаха – асист
Фото - AFP

У товариському матчі в рамках підготовки до чемпіонату світу-2022 збірна Єгипту здолала Бельгію.

На перерву команди за мінімальної переваги єгиптян. Рахунок у матчі відкрив Мустафа Мохамед.

Одразу ж після свистка на другий тайм розрив подвоїв Трезеге. Опенда допоміг бельгійцям відквитати лише один м'яч.

Лідер збірної Єгипту Салах провів на полі 87 хвилин і відзначився асистом у моменті з другим голом.

Товариський матч

Бельгія – Єгипет 1:2

Голи: Опенда, 76 – Мохамед, 33, Трезеге, 46

Бельгія: Куртуа, Дебас, Альдервейрельд, Теат (Вертонген, 71), Кастань (Доку, 82), Ванакен (Тілеманс, 46), Вітсель, Карраско, Де Брюйне (Мертенс, 46), Азар (Меньє, 71), Батчуаї (Опенда, 46)

Єгипет: Ель-Шенаві, Тавфік, Моссад (Галаль, 77), Хегазі, Хамді, Ель-нені, Хамед, Хамада, Салах (Кока, 88), Мостафа (Ель Саєд, 72), Трезеге (Асхур, 88)

Попередження: Тавфік, Галаль

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

збірна Бельгії (футбол) збірна Єгипту (футбол)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Роберто Мартінес: «Це покоління заслуговує титулу, і ми їдемо за ним в Катар»
Роберто Мартінес: «Це покоління заслуговує титулу, і ми їдемо за ним в Катар»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
17 листопада 21:13
Головний тренер збірної Бельгії назвав фаворитів на перемогу на ЧС-2022
Головний тренер збірної Бельгії назвав фаворитів на перемогу на ЧС-2022
Футбол Чемпіонат світу з футболу
16 листопада 16:41
Король Бельгії Філіп знявся у кліпі на підтримку національної команди на ЧС
Король Бельгії Філіп знявся у кліпі на підтримку національної команди на ЧС
Футбол Чемпіонат світу з футболу
16 листопада 12:31
Бельгія візьме з собою на ЧС інструктора зі здорового способу життя, який працював з багатьма зірками
Бельгія візьме з собою на ЧС інструктора зі здорового способу життя, який працював з багатьма зірками
Футбол Чемпіонат світу з футболу
15 листопада 10:25
Куртуа, де Брюйне, Лукаку та кривдник «Динамо» – заявка збірної Бельгії на ЧС-2022
Куртуа, де Брюйне, Лукаку та кривдник «Динамо» – заявка збірної Бельгії на ЧС-2022
Футбол Українська Прем'єр-ліга
10 листопада 15:47

Новини: Футбол

Екс-голкіпер «Десни»: «Потрібно бути під чимось, щоб сказати, що Мілевський – росіянин»
Екс-голкіпер «Десни»: «Потрібно бути під чимось, щоб сказати, що Мілевський – росіянин»
Українські легіонери
12:33
Амаш таки зіграє за «Дніпро-1» проти «Шахтаря». За день до матчу він був у збірній Алжиру
Амаш таки зіграє за «Дніпро-1» проти «Шахтаря». За день до матчу він був у збірній Алжиру
Українська Прем'єр-ліга
12:08
Іспанський гранд близький до підписання захисника «Шахтаря»
Іспанський гранд близький до підписання захисника «Шахтаря»
Українська Прем'єр-ліга
11:53
Тренер іншого учасника ЧС заявив, що було б несправедливо, якби Мессі не виграв турнір
Тренер іншого учасника ЧС заявив, що було б несправедливо, якби Мессі не виграв турнір
Чемпіонат світу з футболу
11:29
Рябоконь: «Швидко згадав, як розбирати, збирати, прицілюватися, стріляти з автомата»
Рябоконь: «Швидко згадав, як розбирати, збирати, прицілюватися, стріляти з автомата»
Українська Прем'єр-ліга
11:12
Відхід легендарного гравця змусив «Барселону» задуматися про Гвардіола
Відхід легендарного гравця змусив «Барселону» задуматися про Гвардіола
Прімера
10:46
Чемпіонат світу-2022 у Катарі. В очікуванні старту турніру. Оновлюється
Чемпіонат світу-2022 у Катарі. В очікуванні старту турніру. Оновлюється
Чемпіонат світу з футболу
10:30
Мессі вибирає між поверненням до «Барселони» та до Гвардіоли
Мессі вибирає між поверненням до «Барселони» та до Гвардіоли
Ліга 1
10:15
На болотах все ще вірять у те, що їм дадуть провести Суперкубок UEFA
На болотах все ще вірять у те, що їм дадуть провести Суперкубок UEFA
Суперкубок UEFA
09:50
Всі новини

Популярні новини

Чісора вважає, що відправив Усика в нокдаун. А, що скажете ви? Відео моменту
Чісора вважає, що відправив Усика в нокдаун. А, що скажете ви? Відео моменту
Бокс Професійний бокс
17 листопада 13:40
3
Бідолаха. Український форвард, який втік з країни 24-лютого, заявив, що минулий сезон був найскладнішим в його кар'єрі
Бідолаха. Український форвард, який втік з країни 24-лютого, заявив, що минулий сезон був найскладнішим в його кар'єрі
Футбол Українські легіонери
18 листопада 13:05
Ф’юрі назвав місце проведення поєдинку з Усиком
Ф’юрі назвав місце проведення поєдинку з Усиком
Бокс Професійний бокс
15 листопада 11:59
Мейвезер «несподівано» нокаутував блогера Deji
Мейвезер «несподівано» нокаутував блогера Deji
Бокс Професійний бокс
14 листопада 07:15
Джойс впевнений, що у Усика відберуть чемпіонський пояс
Джойс впевнений, що у Усика відберуть чемпіонський пояс
Бокс Професійний бокс
17 листопада 07:50
«Помер дядько та народилася мертва дитина». Ф’юрі згадав, як у такій жахливій ситуації допоміг Володимир Кличко
«Помер дядько та народилася мертва дитина». Ф’юрі згадав, як у такій жахливій ситуації допоміг Володимир Кличко
Бокс Професійний бокс
15 листопада 15:31
Всі новини