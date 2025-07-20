Голкіпер Манчестер Сіті Едерсон близький до завершення своєї восьмирічної епохи в англійському клубі. Як повідомляє GOAL, 31-річний бразилець узгодив особисті умови контракту з турецьким Галатасараєм, який уже розпочав переговори з Ман Сіті щодо трансферної суми.

На початку тижня стало відомо про пропозицію Галатасарая в розмірі трьох мільйонів євро. У Манчестер Сіті вважають її занизькою, однак можуть піти на поступки, враховуючи бажання самого Едерсона переїхати до Туреччини.

Бразильський воротар перейшов до Манчестер Сіті з Бенфіки у 2017 році та став одним із символів епохи Хосепа Гвардіоли. За вісім сезонів він здобув шість титулів АПЛ, Лігу чемпіонів, Кубок Англії та інші трофеї, провівши понад 300 матчів у всіх турнірах.

Замість Едерсона, Хосеп Гвардіола може взяти до команди тер Штегена з Барселони.