Киргизький Мурас Юнайтед оголосив про призначення Едмара головним тренером команди. Колишній хавбек збірної України та ексгравець Металіста змінив на посаді українця Сергія Пучкова. Клуб повідомив, що контрактні деталі не розголошуються та побажав своєму новому наставнику успіхів у роботі.

Паралельно Едмар залишиться на посаді головного тренера олімпійської збірної Киргизстану U-23, яку раніше вивів до фінальної частини Кубка Азії U-23. У федерації розглядали його кандидатуру і на посаду наставника національної команди, однак рішення відклали до завершення турніру.

У кар’єрі гравця Едмар виступав за Таврію, Дніпро, Металіст та Металіст 1925, а за збірну України провів 15 матчів і забив один гол. Після завершення футбольної кар'єри працював у тренерських штабах Металіста 1925 та казахстанського Тобола.