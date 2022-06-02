Єднання фанатів з командою. Як збірна України святкувала перемогу над Шотландією з уболівальниками

Продовжують традицію, започатковану ще за Андрія Шевченка

Збірна України обіграла Шотландію і вийшла в фінал кваліфікації на чемпіонат світу-2022 в Катарі.

Після перемоги у Глазго гравці команди Олександра Петракова підійшли до сектору українських уболівальників і відсвяткували разом з ними:

The Ukraine players celebrate with their fans after beating Scotland 3-1 to reach the World Cup play-off final pic.twitter.com/cXdVWFrRn6 — Sky Sports Football (@SkyFootball) June 1, 2022

Відео голів та огляд матчу Шотландія – Україна.

Фінал кваліфікації матч Уельс – Україна відбудеться 5 червня. Початок гри о 21:45.

Також фанати не дали забути, хто головні герої сьогодення – скандували на трибунах «ЗСУ».