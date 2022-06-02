Шевченко: «Це було неймовірно, дуже важлива перемога»
Єднання фанатів з командою. Як збірна України святкувала перемогу над Шотландією з уболівальниками
Продовжують традицію, започатковану ще за Андрія Шевченка
09:03
Збірна України обіграла Шотландію і вийшла в фінал кваліфікації на чемпіонат світу-2022 в Катарі.
Після перемоги у Глазго гравці команди Олександра Петракова підійшли до сектору українських уболівальників і відсвяткували разом з ними:
The Ukraine players celebrate with their fans after beating Scotland 3-1 to reach the World Cup play-off final pic.twitter.com/cXdVWFrRn6— Sky Sports Football (@SkyFootball) June 1, 2022
Відео голів та огляд матчу Шотландія – Україна.
Фінал кваліфікації матч Уельс – Україна відбудеться 5 червня. Початок гри о 21:45.
Також фанати не дали забути, хто головні герої сьогодення – скандували на трибунах «ЗСУ».
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