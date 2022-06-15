Єднання команди з фанатами. Збірна України подякувала вболівальникам після матчу з Ірландією

Колектив Олександра Петракова зіграв внічию

Збірна України зіграла внічию з Ірландією (1:1) в матчі групового етапу Ліги націй. Однак після завершення поєдинку гравці зібралися в центральному колі і подякували фанатам за підтримку в Лодзі, Польща:

One final U-KRA-YI-NA clap to bring the 21/22 season to a close! pic.twitter.com/NueBKbJhWc — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 14, 2022

Наразі збірна України лідирує в своїй групі, набравши 7 очок після трьох матчів. У Шотландії 6 очок, а у Ірландії – чотири.

Нагадаємо, Олександр Петраков зізнався, що розчарований тим, який м’яч пропустила його команда.