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THE FOOTBALL REVIEW

Єднання команди з фанатами. Збірна України подякувала вболівальникам після матчу з Ірландією

Колектив Олександра Петракова зіграв внічию
Футбол Збірна України
08:26
Єднання команди з фанатами. Збірна України подякувала вболівальникам після матчу з Ірландією

Збірна України зіграла внічию з Ірландією (1:1) в матчі групового етапу Ліги націй. Однак після завершення поєдинку гравці зібралися в центральному колі і подякували фанатам за підтримку в Лодзі, Польща:

Наразі збірна України лідирує в своїй групі, набравши 7 очок після трьох матчів. У Шотландії 6 очок, а у Ірландії – чотири.

Нагадаємо, Олександр Петраков зізнався, що розчарований тим, який м’яч пропустила його команда.

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