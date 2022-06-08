Вернидуб змінить Бабича в «Кривбасі»
Екс-директор «Карпат» назвав гарного з політичного боку тренера збірної України
Болотніков вважає кандидата на пост «іконою» під час війни
08:11
Сергій Болотніков / Фото - Facebook
Колишній директор «Карпат», журналіст Сергій Болотніков прокоментував в ефірі програми KDK можливе призначення Юрія Вернидуба на посаду головного тренера збірної України.
Вернидуб – це ідеальний варіант для збірної. Це буде дуже символічно. Здається, це єдиний наш тренер, який воює. Не знаю про Рябоконя, бо він був у теробороні. Ми навіть переписувалися з ним, але зараз не знаю, де він. А Вернидуб – символ українського футболу в плані ставлення до війни.
Це було б дуже гарне політичне рішення, правильне. Не люблю політичні рішення, але тут зовсім інший випадок, тому що Вернидуб заслужив.
Він був би одним з кандидатів, навіть якби не перебував на війні. Він зараз така «ікона» українського футболу на війні, що його призначення було б дуже правильним.
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