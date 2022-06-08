Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
06:00
live
Інформаційний марафон
08:30
Мотоперегони. FIM Endurance World Championship. Етап 1. Ле-Ман (Франція)

Екс-директор «Карпат» назвав гарного з політичного боку тренера збірної України

Болотніков вважає кандидата на пост «іконою» під час війни
Футбол Збірна України
08:11
Екс-директор «Карпат» назвав гарного з політичного боку тренера збірної України
Сергій Болотніков / Фото - Facebook

Колишній директор «Карпат», журналіст Сергій Болотніков прокоментував в ефірі програми KDK можливе призначення Юрія Вернидуба на посаду головного тренера збірної України.

Вернидуб – це ідеальний варіант для збірної. Це буде дуже символічно. Здається, це єдиний наш тренер, який воює. Не знаю про Рябоконя, бо він був у теробороні. Ми навіть переписувалися з ним, але зараз не знаю, де він. А Вернидуб – символ українського футболу в плані ставлення до війни.

Це було б дуже гарне політичне рішення, правильне. Не люблю політичні рішення, але тут зовсім інший випадок, тому що Вернидуб заслужив.

Він був би одним з кандидатів, навіть якби не перебував на війні. Він зараз така «ікона» українського футболу на війні, що його призначення було б дуже правильним.

Раніше стало відомо, що Вернидуб вступив до лав ВСУ.

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 1)

Теги

Юрій Вернидуб Сергій Болотников УАФ

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Вернидуб змінить Бабича в «Кривбасі»
Вернидуб змінить Бабича в «Кривбасі»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
06 червня 07:54
Вернидуб: «Вчора футболісти збірної України були воїнами на полі»
Вернидуб: «Вчора футболісти збірної України були воїнами на полі»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
02 червня 21:34
УАФ вимагає від росії відшкодувати вартість зруйнованої футбольної інфраструктури
УАФ вимагає від росії відшкодувати вартість зруйнованої футбольної інфраструктури
Футбол В Україні
25 травня 17:29
Українська Ліга чемпіонів. Григорій Суркіс запропонував незвичну схему проведення чемпіонату
Українська Ліга чемпіонів. Григорій Суркіс запропонував незвичну схему проведення чемпіонату
Футбол Українська Прем'єр-ліга
23 травня 23:59
Суркіс вважає, що УАФ може просити UEFA про фінанову допомогу в проведенні УПЛ
Суркіс вважає, що УАФ може просити UEFA про фінанову допомогу в проведенні УПЛ
Футбол Українська Прем'єр-ліга
23 травня 22:34
Павелко спрогнозував рівень українського футболу після війни
Павелко спрогнозував рівень українського футболу після війни
Футбол Українська Прем'єр-ліга
19 травня 22:58

Новини: Футбол

Один з зіркових бразильців «Шахтаря» вже узгодив особистий контракт з командою Серії А
Один з зіркових бразильців «Шахтаря» вже узгодив особистий контракт з командою Серії А
Українська Прем'єр-ліга
08:40
Воронін повідомив, що не повернеться в штаб екс-тренера московського «динамо» навіть у Німеччині
Воронін повідомив, що не повернеться в штаб екс-тренера московського «динамо» навіть у Німеччині
Українські легіонери
08:35
«Реал» хоче, щоб три основні гравці команди отримали паспорти Іспанії
«Реал» хоче, щоб три основні гравці команди отримали паспорти Іспанії
Прімера
08:17
Екс-директор «Карпат» назвав гарного з політичного боку тренера збірної України
Екс-директор «Карпат» назвав гарного з політичного боку тренера збірної України
Збірна України
08:11
Захисник збірної Ірландії: «Думаю, кожен хотів, щоб українці спробували і потрапили на чемпіонат світу»
Захисник збірної Ірландії: «Думаю, кожен хотів, щоб українці спробували і потрапили на чемпіонат світу»
Збірна України
07:51
Гол Жерсона Родрігеша приніс Люксембургу чергову перемогу в Лізі націй
Гол Жерсона Родрігеша приніс Люксембургу чергову перемогу в Лізі націй
Ліга націй UEFA
07:47
Маліновський не залишиться без тренера. Гасперіні повідомив, що не подасть у відставку
Маліновський не залишиться без тренера. Гасперіні повідомив, що не подасть у відставку
Серія А
07:28
Збільшився попередній термін відновлення Бущана
Збільшився попередній термін відновлення Бущана
Збірна України
07:08
Ліга націй: Англія врятувалася в матчі з Німеччиною, Італія мінімально переграла Угорщину
Ліга націй: Англія врятувалася в матчі з Німеччиною, Італія мінімально переграла Угорщину
Ліга націй UEFA
00:09
Всі новини

Популярні новини

Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
02 червня 19:45
Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Футбол Збірна України
05 червня 22:07
3
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Фігурне катання
06 червня 21:50
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Футбол Ліга націй UEFA
01 червня 21:23
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Бокс Професійний бокс
02 червня 12:04
«Хтось дуже «розумний» вирішив їхати через житомирську трасу». Олександр Долгополов розповів, як його дівчину з дитиною мало не вбили рашисти
Ексклюзив
«Хтось дуже «розумний» вирішив їхати через житомирську трасу». Олександр Долгополов розповів, як його дівчину з дитиною мало не вбили рашисти
Теніс ATP
02 червня 12:39
Всі новини