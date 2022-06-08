Екс-директор «Карпат» назвав гарного з політичного боку тренера збірної України

Сергій Болотніков / Фото - Facebook

Колишній директор «Карпат», журналіст Сергій Болотніков прокоментував в ефірі програми KDK можливе призначення Юрія Вернидуба на посаду головного тренера збірної України.

Це було б дуже гарне політичне рішення, правильне. Не люблю політичні рішення, але тут зовсім інший випадок, тому що Вернидуб заслужив.

Він був би одним з кандидатів, навіть якби не перебував на війні. Він зараз така «ікона» українського футболу на війні, що його призначення було б дуже правильним.