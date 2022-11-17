Екс-форвард МЮ: « Будь-який, хто захоче підписати Роналду вже розуміє, що він створить проблеми клубу якщо результати будуть поганими »

Колишній форвард «Манчестер Юнайтед» Луї Саа оцінив Manchester Evening News інтерв'ю форварда Кріштіану Роналду і вважає, що гравець покине клуб.

Він вперше домагається того, чого хоче, таким чином. Йому це ніяк не допоможе. Якщо він хоче піти або вважає себе зрадженним, інтерв'ю йому не допоможе. Зараз і не найкращий час, тому що тренер добре справляється.

Роналду показав, що потребує захисту, він хоче захистити свою спадщину, але клуб не збирається йому в цьому допомагати, а тренеру не за це платять.

Я не розумію, чого його оточення домагалося за допомогою цього інтерв'ю. Будь-клуб, який хотів би його підписати, подивиться і зрозуміє, що Кріштіану почне створювати проблеми, як тільки щось не заладиться.

Можливо, був би сенс давати таке інтерв'ю після закінчення кар'єри або після укладення контракту з іншою командою. Але він до цих пір в « МЮ ». Не розумію цього. Він має право висловити думку, але йому це точно не допомогло зараз ».