Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
13:00
Змішані єдиноборства. Combate Global
11:55
Гандбол. Бундесліга 2. Айнтрахт Хаген - Мотор (Запоріжжя)

Екс-форвард МЮ: « Будь-який, хто захоче підписати Роналду вже розуміє, що він створить проблеми клубу якщо результати будуть поганими »

Саа не бачить сенсу в інтерв'ю португальця
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
17 листопада 12:10
Екс-форвард МЮ: « Будь-який, хто захоче підписати Роналду вже розуміє, що він створить проблеми клубу якщо результати будуть поганими »

Колишній форвард «Манчестер Юнайтед» Луї Саа оцінив Manchester Evening News інтерв'ю форварда Кріштіану Роналду і вважає, що гравець покине клуб.

«Раніше він відповідав на претензії грою на поле. Інтерв'ю не може бути відповіддю на що-небудь, і я не думаю, що воно допоможе Кріштіану вирішити проблеми. Він завжди доводив все людям за допомогою футболу.

Він вперше домагається того, чого хоче, таким чином. Йому це ніяк не допоможе. Якщо він хоче піти або вважає себе зрадженним, інтерв'ю йому не допоможе. Зараз і не найкращий час, тому що тренер добре справляється.

Роналду показав, що потребує захисту, він хоче захистити свою спадщину, але клуб не збирається йому в цьому допомагати, а тренеру не за це платять.

Я не розумію, чого його оточення домагалося за допомогою цього інтерв'ю. Будь-клуб, який хотів би його підписати, подивиться і зрозуміє, що Кріштіану почне створювати проблеми, як тільки щось не заладиться.

Можливо, був би сенс давати таке інтерв'ю після закінчення кар'єри або після укладення контракту з іншою командою. Але він до цих пір в « МЮ ». Не розумію цього. Він має право висловити думку, але йому це точно не допомогло зараз ».

Роналду розкритикував керівництво і тренера МЮ.

В клубі вважають, що з ним попрощаються.

Андрій Усмонов
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Кріштіану Роналду Манчестер Юнайтед

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Чемпіонат світу-2022 у Катарі. В очікуванні старту турніру. Оновлюється
Чемпіонат світу-2022 у Катарі. В очікуванні старту турніру. Оновлюється
Футбол Чемпіонат світу з футболу
10:30
У МЮ відмовилися розривати контракт з Роналду прямо зараз
У МЮ відмовилися розривати контракт з Роналду прямо зараз
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
18 листопада 20:17
У МЮ готові заборонити Роналду повертатися до клубу після чемпіонату світу
У МЮ готові заборонити Роналду повертатися до клубу після чемпіонату світу
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
18 листопада 17:24
МЮ почав вживати заходів у відповідь на інтерв'ю Роналду. Конкретики не буде, поки процес не буде завершений
МЮ почав вживати заходів у відповідь на інтерв'ю Роналду. Конкретики не буде, поки процес не буде завершений
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
18 листопада 16:21
Роналду зізнався, що може завершити кар'єру вже в 2022-му році за однієї умови
Роналду зізнався, що може завершити кар'єру вже в 2022-му році за однієї умови
Футбол Чемпіонат світу з футболу
18 листопада 13:23
18-річний вінгер МЮ визнаний найкращим гравцем місяця в клубі
18-річний вінгер МЮ визнаний найкращим гравцем місяця в клубі
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
18 листопада 11:50

Новини: Футбол

Екс-голкіпер «Десни»: «Потрібно бути під чимось, щоб сказати, що Мілевський – росіянин»
Екс-голкіпер «Десни»: «Потрібно бути під чимось, щоб сказати, що Мілевський – росіянин»
Українські легіонери
12:33
Амаш таки зіграє за «Дніпро-1» проти «Шахтаря». За день до матчу він був у збірній Алжиру
Амаш таки зіграє за «Дніпро-1» проти «Шахтаря». За день до матчу він був у збірній Алжиру
Українська Прем'єр-ліга
12:08
Іспанський гранд близький до підписання захисника «Шахтаря»
Іспанський гранд близький до підписання захисника «Шахтаря»
Українська Прем'єр-ліга
11:53
Тренер іншого учасника ЧС заявив, що було б несправедливо, якби Мессі не виграв турнір
Тренер іншого учасника ЧС заявив, що було б несправедливо, якби Мессі не виграв турнір
Чемпіонат світу з футболу
11:29
Рябоконь: «Швидко згадав, як розбирати, збирати, прицілюватися, стріляти з автомата»
Рябоконь: «Швидко згадав, як розбирати, збирати, прицілюватися, стріляти з автомата»
Українська Прем'єр-ліга
11:12
Відхід легендарного гравця змусив «Барселону» задуматися про Гвардіола
Відхід легендарного гравця змусив «Барселону» задуматися про Гвардіола
Прімера
10:46
Чемпіонат світу-2022 у Катарі. В очікуванні старту турніру. Оновлюється
Чемпіонат світу-2022 у Катарі. В очікуванні старту турніру. Оновлюється
Чемпіонат світу з футболу
10:30
Мессі вибирає між поверненням до «Барселони» та до Гвардіоли
Мессі вибирає між поверненням до «Барселони» та до Гвардіоли
Ліга 1
10:15
На болотах все ще вірять у те, що їм дадуть провести Суперкубок UEFA
На болотах все ще вірять у те, що їм дадуть провести Суперкубок UEFA
Суперкубок UEFA
09:50
Всі новини

Популярні новини

Чісора вважає, що відправив Усика в нокдаун. А, що скажете ви? Відео моменту
Чісора вважає, що відправив Усика в нокдаун. А, що скажете ви? Відео моменту
Бокс Професійний бокс
17 листопада 13:40
3
Бідолаха. Український форвард, який втік з країни 24-лютого, заявив, що минулий сезон був найскладнішим в його кар'єрі
Бідолаха. Український форвард, який втік з країни 24-лютого, заявив, що минулий сезон був найскладнішим в його кар'єрі
Футбол Українські легіонери
18 листопада 13:05
Ф’юрі назвав місце проведення поєдинку з Усиком
Ф’юрі назвав місце проведення поєдинку з Усиком
Бокс Професійний бокс
15 листопада 11:59
Мейвезер «несподівано» нокаутував блогера Deji
Мейвезер «несподівано» нокаутував блогера Deji
Бокс Професійний бокс
14 листопада 07:15
Джойс впевнений, що у Усика відберуть чемпіонський пояс
Джойс впевнений, що у Усика відберуть чемпіонський пояс
Бокс Професійний бокс
17 листопада 07:50
«Помер дядько та народилася мертва дитина». Ф’юрі згадав, як у такій жахливій ситуації допоміг Володимир Кличко
«Помер дядько та народилася мертва дитина». Ф’юрі згадав, як у такій жахливій ситуації допоміг Володимир Кличко
Бокс Професійний бокс
15 листопада 15:31
Всі новини