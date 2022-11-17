Екс-форвард МЮ: « Будь-який, хто захоче підписати Роналду вже розуміє, що він створить проблеми клубу якщо результати будуть поганими »
Колишній форвард «Манчестер Юнайтед» Луї Саа оцінив Manchester Evening News інтерв'ю форварда Кріштіану Роналду і вважає, що гравець покине клуб.
«Раніше він відповідав на претензії грою на поле. Інтерв'ю не може бути відповіддю на що-небудь, і я не думаю, що воно допоможе Кріштіану вирішити проблеми. Він завжди доводив все людям за допомогою футболу.
Він вперше домагається того, чого хоче, таким чином. Йому це ніяк не допоможе. Якщо він хоче піти або вважає себе зрадженним, інтерв'ю йому не допоможе. Зараз і не найкращий час, тому що тренер добре справляється.
Роналду показав, що потребує захисту, він хоче захистити свою спадщину, але клуб не збирається йому в цьому допомагати, а тренеру не за це платять.
Я не розумію, чого його оточення домагалося за допомогою цього інтерв'ю. Будь-клуб, який хотів би його підписати, подивиться і зрозуміє, що Кріштіану почне створювати проблеми, як тільки щось не заладиться.
Можливо, був би сенс давати таке інтерв'ю після закінчення кар'єри або після укладення контракту з іншою командою. Але він до цих пір в « МЮ ». Не розумію цього. Він має право висловити думку, але йому це точно не допомогло зараз ».
Роналду розкритикував керівництво і тренера МЮ.
В клубі вважають, що з ним попрощаються.
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