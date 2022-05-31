Екс-форвард збірної Шотландії: «Я чекаю нашої перемоги, у футболі немає місця для співчуття»

Екс-форвард збірної Шотландії Чарлі Ніколас відповів на слова Гремма Суннеса про те, що він хоче перемоги збірної України. його цитує Daily Record.

Я повністю розумію, чому люди бажають виходу України на ЧС-2022, враховуючи, через що пройшла їх країна. У Шотландії немає шанувальників серед нейтральних уболівальників. Але в футболі не можна дозволити собі співчуття. Шотландія повинна віддати все і сфокусуватися на перемозі над цією талановитою українською командою.

Ми знаємо, яка атмосфера і емоції будуть на матчі. Але не забувайте, що ми останній раз грали на Мундіале 24 роки тому ».