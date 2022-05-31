Список гравців збірної України, які поїхали на матч з Шотландією
Екс-форвард збірної Шотландії: «Я чекаю нашої перемоги, у футболі немає місця для співчуття»
Ніколас відповів на слова Суннеса
Екс-форвард збірної Шотландії Чарлі Ніколас відповів на слова Гремма Суннеса про те, що він хоче перемоги збірної України. його цитує Daily Record.
«Суннес заявив, що він чекає перемоги України. Всі ми маємо право на свою думку, але, можливо, мій старий колега з Sky Sports очікує похвали з півдня. Я безумовно не в його команді. Я хочу, щоб Шотландія виграла плей-офф на «Хемпден Парк».
Я повністю розумію, чому люди бажають виходу України на ЧС-2022, враховуючи, через що пройшла їх країна. У Шотландії немає шанувальників серед нейтральних уболівальників. Але в футболі не можна дозволити собі співчуття. Шотландія повинна віддати все і сфокусуватися на перемозі над цією талановитою українською командою.
Ми знаємо, яка атмосфера і емоції будуть на матчі. Але не забувайте, що ми останній раз грали на Мундіале 24 роки тому ».
уже відомий склад збірної України, Який поїхала в Глазго на матч з Шотландією. Гра відбудеться завтра, 1 -го червня.