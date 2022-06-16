Екс-форвард збірної України: «Не бачу приводу міняти Петракова»

Колишній форвард збірної України Андрій Воробей вважає, що Олександр Петраков повинен залишитися тренером національної команди.

Які шанси на перемогу в квартеті? Вся боротьба ще попереду. Ще належить зіграти два матчі з Шотландією і у відповідь поєдинок з Вірменією. Тому зараз важко говорити про таке.

Чи залишиться Петраков біля керма збірної України? Я думаю, було б логічно залишити Петракова наставником української команди. Він в такій складній ситуації майже зміг вивести команду на чемпіонат світу. Він зумів вивести збірну в плей-офф кваліфікації мундіалю, потім була хороша гра з Шотландією. Але десь не пощастило в поєдинку проти Уельсу. Але потім матчі Ліги націй показали, що тренерський штаб вміє контактувати з футболістами і знаходити правильні рішення. Тому я не бачу приводу міняти головного тренера »