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Екс-форвард збірної України: «Не бачу приводу міняти Петракова»

Воробей вважає, що нинішній тренер справляється зі своїми обов'язками
Футбол Збірна України
16:45
Екс-форвард збірної України: «Не бачу приводу міняти Петракова»

Колишній форвард збірної України Андрій Воробей вважає, що Олександр Петраков повинен залишитися тренером національної команди.

«В принципі, в цих трьох матчах збірна України виглядала непогано. Це були непогані поєдинки. Заодно в деяких іграх тренерський штаб переглянув найближчий резерв команди. Тому ці матчі пішли на користь української збірної. Звичайно, хотілося, щоб інтервал між поєдинками був побільше. Так як зіграти за тиждень три матчі - це сильно жорсткий графік. І це стосується не тільки наших футболістів. Це стосується всіх збірних. Багато вже подумки були у відпустці, а їм потрібно було грати матчі. Тому, якби гри були через тиждень, то це було б непогано. Але, повторюся, це були непогані матчі, які пішли нашим гравцям на користь.

Які шанси на перемогу в квартеті? Вся боротьба ще попереду. Ще належить зіграти два матчі з Шотландією і у відповідь поєдинок з Вірменією. Тому зараз важко говорити про таке.

Чи залишиться Петраков біля керма збірної України? Я думаю, було б логічно залишити Петракова наставником української команди. Він в такій складній ситуації майже зміг вивести команду на чемпіонат світу. Він зумів вивести збірну в плей-офф кваліфікації мундіалю, потім була хороша гра з Шотландією. Але десь не пощастило в поєдинку проти Уельсу. Але потім матчі Ліги націй показали, що тренерський штаб вміє контактувати з футболістами і знаходити правильні рішення. Тому я не бачу приводу міняти головного тренера »

Нагадаємо, в Лізі націй збірна України набрала 7 очок за 3 матчу і лідирує в своєму квартеті.

Джерело: SportArena Петро Приходько
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Олександр Петраков Андрій Воробей

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